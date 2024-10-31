Meme Kanseri Farkındalığı İçin Konferans - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meme Kanseri Farkındalığı İçin Konferans

Bitlis'te düzenlenen konferansta meme kanserinde erken teşhis ve farkındalık üzerine bilgiler verildi.

31.10.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te İl Sağlık Müdürlüğü ile Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulunca "meme kanseri" konulu konferans düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen konferansta konuşan İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, meme kanserinde erken teşhisin önemine değindi.

Amaçlarının vatandaşları ücretsiz tarama merkezlerine yönlendirmek ve erken teşhisin sağladığı hayati farkındalığı artırmak olduğunu belirten Güzeltaş, "Şimdiye kadar ilimizde 2 bin 185 meme kanseri, 12 bin 998 rahim ağzı kanseri ve 9 bin 335 kolon kanseri taraması gerçekleştirildi. Ayrıca 2019 yılında ikinci yarısında mobil kanser aracımız ile gezici aracımız alana çıkmaya başladı. Mobil aracımız bugüne kadar 35 bin 617 kilometre yol kat etti." diye konuştu.

Aile Hekimi Uzman Dr. Elif Hatice Özkale de meme kanseri farkındalığının önemine değinerek, "Kadın gülerse toplum güler. Kadın sağlıklıysa toplum da sağlıklıdır. Kadın mutluysa, toplum mutludur." dedi.

Konferansa sağlık personeli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Meme Kanseri, Meme Kanseri, Konferans, Eğitim, Sağlık, Güncel, bitlis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meme Kanseri Farkındalığı İçin Konferans - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:55:59. #1.11#
SON DAKİKA: Meme Kanseri Farkındalığı İçin Konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.