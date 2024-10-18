Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi

Bayraklı Belediyesi, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla uzman hekimlerin katılımıyla bir seminer düzenledi. Etkinlikte erken teşhisin önemi, modern tedavi yöntemleri ve tarama süreçleri hakkında bilgiler verildi.

18.10.2024 14:28  Güncelleme: 15:12
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla uzman hekimlerin katılımıyla erken teşhisin hayati önemini anlatan seminer düzenledi. Etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin, bilinçlenmenin önemi ile modern tedavi yöntemleri ve tarama süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme semineri düzenledi. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Ahmet Soner Emre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Toplum Sağlığı Eğitim Şube Müdürü Banu Erdal, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Belgüzar Başer Köpüklü, meclis üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce kadın katıldı.

Seminerde, Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Dr. Sibel Akay Tıkıroğlu, meme kanserinde erken teşhisin önemini anlatarak, hayat kurtardığını vurguladı. Modern tedavi yöntemleri ve tarama süreçlerinin önemini katılımcılarla paylaşan Tıkıroğlu, kadınlara düzenli kontrollerin aksatılmaması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, meme kanserinin erken tanı ile tedavi başarısının büyük ölçüde arttığı vurgulandı. Seminer sonunda, katılımcılara verilen numaralı biletlerle çekiliş yapıldı. Çekilişte 5 şanslı kişiye, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla gönüllü hayırsever Aysun Tokbaş tarafından pembe kurdele hayat sigortası poliçesi hediye edilerek farkındalık çalışmasına anlamlı bir katkı sağlandı.

"Eğitimden sağlığa vatandaşlarımızın yanındayız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Sağlıklı bireyler ve gelecek için sağlık bilincinin artması gerekiyor. Bayraklı Belediyesi olarak kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ve ilçemizde yaşayan her bir bireyin sağlık konusunda bilgilendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitimden sağlığa her alanda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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