Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi

Keçiören Belediyesi ve Eğitim Hayallerine İnananlar Rotary Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen seminerde, meme kanserinde tanı ve erken teşhisin önemi vurgulandı. Katılımcılara, hastalığın risk faktörleri ve tarama sıklıkları gibi konular hakkında bilgi verildi.

24.10.2024 11:44
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi ile Eğitim Hayallerine İnananlar Rotary Kulübü iş birliğinde "Meme Kanseri Farkındalık Semineri" düzenlendi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, meme kanserinde tanı ve erken teşhisin önemi anlatıldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminere, Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kadın Kolları Genel Sekreteri Armağan Akyüz, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Figen Gündoğdu, CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Meryem Bozkurt, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar, Eğitim Hayallerine İnananlar Rotary Kulubü Kurucu Başkanı Avukat Funda Ünlü, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Kendinizi asla yalnız hissetmeyin"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Belediyesi Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, "Meme kanseri ne yazık ki yaygın bir hastalık. Kimi zaman olumsuz neticelerle de sonuçlanabiliyor. Bu anlamda bilinçlenmek çok önemli. Ben de Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan adına konuşan bir başkan yardımcısı olarak sizlere her zaman destek olacağımızı buradan belirtmek isterim. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Tüm kadınlarımıza sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Doç. Dr. Erkan Öztürk ve Doç. Dr. İsmail Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, erken teşhisin ve tedavi sürecinin önemi vurgulandı. Seminerde, meme kanseri risk faktörleri, meme taraması, meme kanserinin evreleri gibi birçok konu ele alındı. Meme kanseri taramasının yaş gruplarına göre hangi sıklıkla yapılması gerektiğinin altı çizilen seminerde, estetik ameliyat konusunda plastik cerrahiye ilişkin merak edilen konular da anlatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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