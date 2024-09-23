Meme Kanseri Riskine Karşı Ameliyatla Önlem Aldı - Son Dakika
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Meme Kanseri Riskine Karşı Ameliyatla Önlem Aldı

Meme Kanseri Riskine Karşı Ameliyatla Önlem Aldı

Genetik testi pozitif çıkan Yeter Topkaya Tağı, memelerini aldırarak kanser riskini %95 azalttı.

23.09.2024 13:16
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Ablası meme kanseri olan ve genetik testi pozitif çıkan Karslı kadın, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde memelerini aldırıp kansere yakalanma riskini en aza indirdi.

Erzurum'da yaşayan 2 çocuk annesi 38 yaşındaki çağrı merkezi çalışanı Karslı Yeter Topkaya Tağı'nın ablasına 5 yıl önce ileri evre meme kanseri teşhisi konuldu.

Bu hastalığın kendisinde de çıkmasından endişe eden Tağı, ablasının kaderini yaşamamak ve şüphesinden kurtulmak için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay'a başvurdu.

Hastanedeki genetik test sonucu pozitif çıkınca Akçay ve ekibince yapılan başarılı ameliyatla "Angelina Jolie" gibi memeleri alınan Tağı, hem kanser olma ihtimalini en aza indirdi hem de şüpheyle yaşamaktan kurtuldu.

Meme ve endokrin cerrahı Prof. Dr. Akçay, AA muhabirine, meme kanserlerinin yüzde 5 ila 10'unun genetik olarak aileden geçtiğini söyledi.

Hastanelerinde genetik testlerin güvenle yapıldığını belirten Akçay, "Hastamızın test sonucu birkaç ay içinde pozitif geldi, bu durum hastamızda meme kanserine yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyordu." dedi.

Akçay, annesi meme kanseri olan Amerikalı yıldız Angelina Jolie'nin de genetik mutasyon çıkınca memelerini aldırıp kansere yakalanma ihtimalini en aza indirdiğini ve tüm kadınlara rehberlik ettiğini anımsattı.

"Bu operasyon, hastamızın meme kanseri olma riskini yüzde 95 azalttı"

Plastik cerrahi kliniğiyle yaptıkları operasyonda hastanın iki memesini alıp yerine protez silikon meme yerleştirdiklerini anlatan Akçay, "Bu operasyon, hastamızın meme kanseri olma riskini yüzde 95 azalttı. Dünyada en iyi risk azaltan yöntem budur. Tıptaki adı 'bilateral mastektomi'dir. İki memeyi aldık, hastamızın kanser riski azaldı, ameliyat güzel geçti. Zaman zaman kontrole gelecek." diye konuştu.

Akçay, bu ameliyatın kemoterapi, radyoterapi ve hormon gibi uzun tedavi süreci gerektirmeden çok avantaj sağladığını vurguladı.

Ablasının kaderini yaşamayacak

Hastanın genetik testi yaptırmayıp ameliyat da olmaması durumunda sürekli kanser şüphesiyle yaşayacağını dile getiren Akçay, "Genetik test yaptırıp ameliyat olunca bu endişeler ortadan kalktı. Hastamız şimdi eşiyle, çocuklarıyla daha rahat hayat sürecek ve ablasının kaderini yaşamayacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Akçay, ailesinde meme kanseri olanların genetik analiz testi yaptırmasını belirterek, sonucu pozitif çıkanların ise memelerini aldırıp kanser riskini en aza indirebileceklerini kaydetti ve 2022 verilerine göre dünyada her yıl 2 milyon kadına, Türkiye'de ise 17 ila 25 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğuna dikkati çekti.

Her kadına 40 yaşından itibaren mutlaka yılda bir mamografi öneren Akçay, kadınların geç yaşta doğum yapması, şişmanlık, sigara kullanımı, çok yağlı gıdalarla beslenme, hareketsizlik, hormon ilaçları ve doğum kontrol hapları, menopoz sonrası kadınlık hormonu içeren ilaçların fazla kullanılmasının kanser nedenleri arasında olduğunu dile getirdi.

"Hasta ve yakınları için kanser çok zor süreç"

Yeter Topkaya Tağı da ablasının sürekli yanında olduğunu belirterek, "Hasta ve yakınları için kanser çok zor süreç. Ablamda çok geç fark edildiği için kanser vücuduna yayılmıştı, o süreç ablam için çok zordu. Kemoterapi aldıktan sonra ablamın tek göğsü alındı ve tedavi süreci devam ediyor. 'Bu süreci yaşamamalıyım' diye düşündüm." dedi.

Test sonucu pozitif çıkınca ameliyata karar verdiğini söyleyen Tağı, Angelina Jolie'nin de kanser riskini en aza indirmek için memelerini aldırdığını anımsatarak, "Moral ve psikolojik olarak çok iyiyim çünkü ameliyata karar verme süreci çok zordu, 'ameliyat olmayıp kansere yakalanırsam' gibi endişem vardı ama şimdi ameliyat sonrası o süreci tamamen atlatmış ve sağlığıma kavuşmuş gibiyim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meme Kanseri Riskine Karşı Ameliyatla Önlem Aldı - Son Dakika

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