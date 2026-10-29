Meme kanserini yenen Çiğdem Güner, kadınlara kontrollerini ertelememelerini önerdi

Tekirdağ'da yaşayan 51 yaşındaki Çiğdem Güner, rutin sağlık taramasında fark edilen meme kanserini ameliyat ve ışın tedavisiyle yenerek kadınlara erken tanı ve düzenli kontrol çağrısında bulundu.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde yapılan tarama sırasında meme kanserinden şüphelenilmesi üzerine tedavi sürecine alınan Güner, hastalıkla mücadelesini, ailesi, çocukları ve arkadaşlarının desteğiyle sürdürdü.

Tedavi sürecinde moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Güner, özellikle saç, kaş ve kirpiklerinin dökülmesinden endişe duyduğunu anlattı.

Hastalığın getirdiği zorluklara rağmen umudunu kaybetmediğini ifade eden Güner, "Hastalığımdan daha çok saçımın dökülmesine takılmıştım. Kaşım, kirpiğim ama üzülmeye gerek yok. Hepsi yerine geliyor. Sadece moral, moral." dedi.

Yakınlarının desteğinin kendisine güç verdiğini dile getiren Güner, kadınların sağlık kontrollerini ertelememesi gerektiğini vurguladı.

Meme kanserinde erken teşhisin tedavi süreci açısından önem taşıdığına dikkati çeken Güner, "Herkes taramasını yaptırsın. Korkulacak bir şey yok. Ne kadar erken yakalarsak bizim için daha iyi. Herkes kontrolünü yaptırsın." ifadesini kullandı.