Meme kanserini yenen kadın çocuklara kitaplarını ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meme kanserini yenen kadın çocuklara kitaplarını ücretsiz dağıtıyor

Meme kanserini yenen kadın çocuklara kitaplarını ücretsiz dağıtıyor

Afyonkarahisar'da meme kanserini yenen Havva Erkasap Koçak, çocuklarda okuma sevgisini artırmak ve sağlık konusunda farkındalık oluşturmak için söyleşilere katılıyor. Koçak, kanseri yendiği süreçte motivasyonunu yazdığı 2 çocuk kitabıyla artırdı ve bu kitapları çocuklara ücretsiz dağıtıyor. Koçak, kitap söyleşilerinde çocuklara kitap okumanın önemini anlatarak, sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

10.04.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da meme kanserini yenen 49 yaşındaki Havva Erkasap Koçak, çocuklarda okuma sevgisi artırmak ve sağlık konusunda farkındalık oluşturmak için söyleşilere katılıyor.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekim Fakültesinde Hasta Hakları Birim Sorumlusu olarak çalışan Koçak, 3 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisine hemen başlanan Koçak, Eskişehir'de bir operasyon geçirdi.

Tedavi süreci ve ailesinin desteğiyle iyileşen Koçak, zorlu süreçte motivasyonunu yazdığı 2 çocuk kitabıyla artırdı. Koçak, kitaplarını çocuklara ücretsiz dağıtıyor.

Kitabın umut veren yönünü keşfetti, şimdi çocuklara anlatıyor

Koçak, AA muhabirine, kanser olduğunu öğrendiğinde hastalığı kabullenmekte zorlandığını ve çok ağladığını söyledi.

Moral ile motivasyonunu yüksek tutmak ve olumsuz düşüncelerden uzak durmak için yazmaya başladığını belirten Koçak, şöyle konuştu:

"Ağlamanın bir faydası olmayacağını biliyordum. Bu yüzden küçük küçük yazılarım oldu. Kanseri yendim, yazılarımı kitaplaştırdım. Okullarda kitap söyleşilerine davet ediliyorum. Söyleşilerde genellikle çocuklara hayal dünyalarının genişlemesi için kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kitap okumanın insanın bilgisini, görgüsünü artırdığı kadar hayata bağladığını ve umut verdiğini anlatıyorum. Çocuklara başımdan geçen olayları anlatıyorum. Sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyorum. Çocuklar bana güzel bir enerji veriyor."

Koçak, kanser hastalarına ümitsizliğe kapılmadan, tedavi süreçlerini dikkatli şekilde yürütmeleri tavsiyesinde bulundu.

Annesini hiç yalnız bırakmayan İdil Koçak da tedavi sürecinde annesinin saçlarının dökülmeye başladığı zamanlarda üzüntülerinin katlandığını kaydetti.

Annesine kitapların çok iyi geldiğini vurgulayan Koçak, "Bu tür hastalar, kendilerine ne iyi geliyorsa onları yapsın. Annemin iyileşip yanımızda olması bizi çok mutlu ediyor. İnşallah herkesin hikayesi mutlu sonla biter." dedi.

Kaynak: AA

Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meme kanserini yenen kadın çocuklara kitaplarını ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il
    13:01 DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il

    CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il: Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Kütahya, Amasya, Sinop ve Kırıkkale.

  • Depremde evleri yıkılan Şahin ailesine yeni evleri teslim edildi
    12:57 Depremde evleri yıkılan Şahin ailesine yeni evleri teslim edildi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.


11:20 Emekliye neden zam yapılmadı Bakan Şimşek “İzin veremezdik“ diyerek nedenini anlattı Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı
11:00 Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
12:31 Ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi
12:30 Bursa’da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
11:38 Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak
11:30 Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı “Benden önce 5 kişiye daha saldırmış“ Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı! "Benden önce 5 kişiye daha saldırmış"
11:19 Hatay’da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
11:15 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
10:31 Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 13:05:16. #1.13#
SON DAKİKA: Meme kanserini yenen kadın çocuklara kitaplarını ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement