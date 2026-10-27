Memişoğlu duyurdu, onam formları e-Nabız üzerinden incelenip rıza verilebilecek - Son Dakika
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Memişoğlu duyurdu, onam formları e-Nabız üzerinden incelenip rıza verilebilecek

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, büyük cerrahi, girişimsel işlem ve anestezi öncesi onam formlarının e-Nabız'dan incelenip rıza verilebileceğini açıkladı. Dijital sistemlerde zorlananlar, cep telefonuna gelen tek kullanımlık SMS koduyla personel eşliğinde işlem yapabilecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımız kendilerine sunulan onam formlarını doğrudan e-Nabız hesapları üzerinden inceleyebilecek ve rızalarını beyan edebilecek." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonunu sağlıkta dijitalleşme adımlarıyla güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik" ile tıbbi müdahale süreçlerinde yepyeni bir dönemi başlattıklarını bildirdi.

Yeni yönetmelikle büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler ve anestezi uygulamaları öncesi bilgilendirilmiş rıza formlarını dijital ortama taşıdıklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kendilerine sunulan onam formlarını doğrudan e-Nabız hesapları üzerinden inceleyebilecek ve rızalarını beyan edebilecek. Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken vatandaşlarımız, cep telefonlarına gelen tek kullanımlık SMS koduyla işlemlerini sağlık tesisindeki yetkili personel eşliğinde kolayca tamamlayabilecek. Ülkemiz, aziz milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Memişoğlu duyurdu, onam formları e-Nabız üzerinden incelenip rıza verilebilecek - Son Dakika
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