Memleket Sofrası Projesi ile Ramazan Lezzetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Memleket Sofrası Projesi ile Ramazan Lezzetleri

17.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yemek kültürünü tanıtan Memleket Sofrası Projesi, Ramazan boyunca tanıtılacak.

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'nin lezzetlerini ramazan ayı boyunca "Memleket Sofrası Projesi" ile tanıtıyor.

Bereketli topraklara sahip Anadolu'yu ve Anadolu'nun zengin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla AA tarafından Memleket Sofrası Projesi hazırlandı.

Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan proje kapsamında, farklı yörelere ait lezzetler, nesilden nesile aktarılan tariflerle AA ekiplerinin yurdun dört bir yanında çektiği görüntüler ve fotoğraflarla ramazan ayı boyunca tanıtılacak.

Proje çerçevesinde hazırlanan multimedya videolar, AA'nın sosyal medya hesaplarında ve YouTube kanalında paylaşılacak.

AA Yurt Haberleri Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen projeyle yemeklerin ve çeşitli lezzetlerin hazırlanış süreci ve kullanılan malzemeler anlatılırken, yörenin bazı doğal ve kültürel değerleri de izleyiciye sunulacak.

Projeyle Türkiye'nin lezzetlerinin ve gastronomi alanındaki zenginliğinin yurt içi ve dışında tanıtılması hedefleniyor.

Memleket Sofrası Projesi çerçevesinde hazırlanan haberlerin yayımlanmasına yarın başlanacak ve Ramazan Bayramı'nın 3. günü tamamlanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memleket Sofrası Projesi ile Ramazan Lezzetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Hülya Avşar’ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:32:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Memleket Sofrası Projesi ile Ramazan Lezzetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.