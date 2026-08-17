Memur Ailesinin Sağlıklı Beslenme Maliyeti 49 Bin Lira - Son Dakika
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Memur Ailesinin Sağlıklı Beslenme Maliyeti 49 Bin Lira

Memur Ailesinin Sağlıklı Beslenme Maliyeti 49 Bin Lira
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BES-AR, dört kişilik memur ailesinin sağlıklı beslenme için aylık 49 bin 556 lira harcaması gerektiğini açıkladı.

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), dört kişilik memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık harcama tutarının 49 bin 556 lira olduğunu bildirdi.

BES-AR'ın araştırmasında, "gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının bu ay itibarıyla 49 bin 556 lira, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin ise 78 bin 223 lira olduğunu belirtti.

Sendika, 4 kişilik ailenin gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan "yoksulluk sınırını" ise 122 bin 117 lira olarak hesapladı.

Sendikanın araştırmasında şunlar kaydedildi:

"2026 yılında 28 bin 75 lira alan asgari ücretli 49 bin 556 lira olan açlık sınırının yüzde 76,51 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1651 lirayı geçti. 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur Ailesinin Sağlıklı Beslenme Maliyeti 49 Bin Lira - Son Dakika

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