Memur Konfederasyonu, enflasyon farkının her ay maaşlara yansıtılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Memur Konfederasyonu, enflasyon farkının her ay maaşlara yansıtılmasını istedi

Memur Konfederasyonu, enflasyon farkının her ay maaşlara yansıtılmasını istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Memurları Konfederasyonu, ağustos ayı enflasyon verilerini hatırlatarak, enflasyon farkının her ay hesaplanıp maaşlara yansıtılması çağrısı yaptı. Açıklamada, kamu çalışanlarının maaşlarının her geçen ay eridiği belirtilerek, acilen refah payı verilmesi talep edildi.

(ANKARA) - Devlet Memurları Konfederasyonu, kamu çalışanlarının maaşlarının her geçen ay eridiğini kaydederek, "Enflasyon her ay gerçekleşiyorsa, enflasyon farkı da her ay hesaplanmalı ve takip eden ay maaşlara yansıtılmalıdır" çağrısında bulundu.

Devlet Memurları Konfederasyonu, sosyal medya hesabından ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı. Ağustos ayı enflasyonunun yüzde 1,84, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,51 olarak açıklandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu rakamların kamu çalışanlarının her geçen ay eriyen maaşını bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

"HAYATIN MALİYETİ ALTI AYDA BİR ARTMIYOR"

Memurların markette, kirada, faturada, ulaşımda ve eğitimde her ay artan hayat pahalılığıyla mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayatın maliyeti altı ayda bir artmıyor. Kira her ay ödeniyor, fatura her ay geliyor, mutfak masrafı her ay yapılıyor. Enflasyon her ay gerçekleşiyorsa, enflasyon farkı da her ay hesaplanmalı ve takip eden ay maaşlara yansıtılmalıdır. Memur maaşı enflasyona ezdirilmemeli, geçmiş dönem kayıpları telafi edilmeli ve kamu çalışanlarına acilen refah payı verilmelidir. Memurlar geçinemiyor. Emeğin karşılığı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret olmalıdır."

Kaynak: ANKA

Ağustos, Ekonomi, Güncel, Refah, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur Konfederasyonu, enflasyon farkının her ay maaşlara yansıtılmasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:32:49. #7.13#
SON DAKİKA: Memur Konfederasyonu, enflasyon farkının her ay maaşlara yansıtılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement