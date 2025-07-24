Memur-Sen’den 2026 İçin Zam Talepleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Memur-Sen’den 2026 İçin Zam Talepleri

Memur-Sen’den 2026 İçin Zam Talepleri
24.07.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Yalçın, 2026'da taban aylığa 10 bin lira zam ve yüzde 25 artış talep ettiklerini açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Enflasyondan kaynaklı kayıpların telafisi, hakemin yanlış kararlarıyla oluşan durumun tazmini ve emekli aylıklarına da etki etmesi için 2026'ın 1. altı ayında taban aylığa 10 bin lira zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini istiyoruz." dedi.

Yalçın, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde dile getirecekleri talepleri kamuoyuyla paylaştı.

Konuşmasına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Yalçın, orman çalışanları başta olmak üzere bütün zorlu süreçlerde en önde yürüyen kamu görevlilerine kolaylıklar diledi.

"Vereceği zamda da aynı artışı benimsemeli"

Yalçın, geçmiş 2 yıllık süreçte yaşananların, gelecek 2 yılda da yaşanmaması için masadan beklentilerin arttığı bir zamanda olduklarını belirterek, "Bildiğiniz üzere 7. Dönem Toplu Sözleşme'de, genele yönelik kısımda uzlaşma sağlayamadık, mutabakatsızlıkla sonuçlandı. Tüm ısrarlarımıza rağmen kamu işvereni teklifini yükseltmedi." diye konuştu.

Yalçın, 2024'te kamu işvereninin teklifini kabul etmediklerini anımsatarak, "Haklı çıktık. Enflasyon 2024'te yüzde 45 çıktı. Yani enflasyon hedefinin altında teklifle gelinmişti. 2025'te enflasyon beklentisi yüzde 15 olarak kayıtlara geçti. Bize o zaman yüzde 6 + yüzde 5 önerildi ve üzerine çıkılmadı. Geldiğimiz noktada yüzde 15 beklenirken şimdi yıl sonunda yüzde 30 olması bekleniyor. Her iki 2 yılda da maaş ve ücret artışları hem tahmin edilen hem de gerçekleşen enflasyona yenilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Kamu işveren heyetinin, enflasyona dair hedefini, beklentisini ve tahminini piyasa gerçeklerine göre belirlemesi gerektiğini kaydeden Yalçın, "Nasıl ki devlet alacaklarına yeniden değerleme oranıyla yüksek artış belirliyorsa vereceği zamda da aynı artışı benimsemeli." dedi.

"3600 ek gösterge, halen beklemede"

Yalçın, 8.Dönem Toplu Sözleşme sürecine 6 aydır hazırladıklarının altını çizerek, "Geçen toplu sözleşmede tutanak altına aldığımız fakat yerine getirilmeyen maddelerimiz var. Harcırah, yiyecek yardımı ve 1'inci dereceye 3600 ek gösterge, toplu sözleşme kararımıza rağmen halen beklemede. Çağrımız, kararın yerine getirilmesi, yıl sonuna kadar bu konuların bir an önce yasallaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

2025'in Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Yalçın,"Bu vesileyle mevcut durumda göstergeye bağlı olarak 2 bin 660 olan sembolik eş yardımını kayda değer bir rakama taşınarak 11 bin 700 liraya çıkarılmasını, 0-6 yaş için ödenen 585 liralık çocuk yardımının, 3 ve üzeri çocuğu olanlara her çocuk için aylık 8 bin 775 lira olarak ödenmesini, ücretli doğum izninin 16 haftadan 60 haftaya çıkarılmasını, sözleşmeli personele yer değişikliği hakkının verilmesini, memurlarımıza Ramazan ve Kurban bayramlarında 23 bin 400 ikramiye verilmesini, gelir vergisi oranının yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

"2026 için kümülatif yüzde 88 oranında zam teklif ettik"

Ali Yalçın, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam tekliflerini, il temsilcileriyle ve başkanlar kurulu ile şekillendirdiklerini belirterek, tekliflerini şu şekilde açıkladı:

"Enflasyondan kaynaklı kayıpların telafisi, hakemin yanlış kararlarıyla oluşan durumun tazmini ve emekli aylıklarına da etki etmesi için 2026'ın 1. altı ayında, taban aylığa 10 bin lira zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini istiyoruz. 2'nci altı ayda ise yüzde 20 zam teklif ediyoruz. 2027'nin 1. altı ayında, taban aylığına 7 bin 500 lira ve yüzde 20 zam, 2'nci altı ayında da yüzde 15 zam teklif ediyoruz.

Enflasyon farkının, geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı verilmesini istiyoruz. 2026 için kümülatif yüzde 88, 2027 için kümülatif yüzde 46 oranında zam teklif ettik. Sendika üyesi bekar bir kamu görevlisinin net maaşı 47 bin 500 liradan, 2026 Ocak ayında 74 bin 930 liraya çıkacaktır. Toplu sözleşmemizin süreci ve sonuçları itibariyle kamu görevlilerimize, emeklilerimize, milletimize, ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum."

Yalçın, 8.Dönem Toplu Sözleşme'ye ilişkin tekliflerini bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teslim edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Ali Yalçın, Politika, Ekonomi, Güncel, Refah, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur-Sen’den 2026 İçin Zam Talepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor
Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü
Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
Sırbistan’da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak Sırbistan'da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak
Kavurucu sıcaklarda sinsi tehlike Termal şok nedir Kavurucu sıcaklarda sinsi tehlike! Termal şok nedir?
Altay taraftarı, ’’İstifada bir hizmettir’’ diyerek tesislere siyah çelenk bıraktı Altay taraftarı, ''İstifada bir hizmettir'' diyerek tesislere siyah çelenk bıraktı

14:17
Erdoğan “Hayra alamet değil“ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo
Erdoğan "Hayra alamet değil" demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
14:02
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:44
Şehit düşen orman işçisinin “Maaş“ mesajı kahretti
Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti
11:33
Sıcaktan kaçış 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
Sıcaktan kaçış! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
20:09
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi
Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
19:54
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
19:47
Çeşme’de her gece sular kesilecek
Çeşme'de her gece sular kesilecek
19:37
İstanbullular dikkat Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak
İstanbullular dikkat! Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak
19:11
Galatasaray, Ederson ile anlaştı Sırada Manchester City var
Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 14:29:11. #7.13#
SON DAKİKA: Memur-Sen’den 2026 İçin Zam Talepleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.