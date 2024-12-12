Memur-Sen'den Cevdet Yılmaz'a Ziyaret

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(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beraberindeki heyet ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin paylaşım yapan Yalçın, "Heyet olarak, çalışma yapılması ve uygulanmayı bekleyen hizmet kolları ve toplu sözleşmenin genelinde yer alan hükümler ile tasarruf tedbirlerine konu edilerek kısıtlanan hükümlerimizle ilgili görüştük" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beraberindeki sendika heyetiyle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yalçın, "Memur-Sen Heyeti olarak, çalışma yapılması ve uygulanmayı bekleyen hizmet kolları ve toplu sözleşmenin genelinde yer alan hükümler ile tasarruf tedbirlerine konu edilerek kısıtlanan hükümlerimizle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile görüştük. Cumhurbaşkanı Yardımcımıza nazik kabulleri ve çalışma hayatına, kamu görevlilerinin sorun ve beklentilerine yönelik bütün süreçlerde olumlu yaklaşımlarından ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.