Memur-Sen Gönüllüleri Gazze İçin Yola Çıktı

Memur-Sen gönüllüleri, Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nda yer almak üzere İspanya'ya uğurlandı.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika genel merkezi önünde düzenlenen programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze'nin artık yalnızca bir şehir adı olmadığını, insanlığın vicdanının sınandığı bir yer haline geldiğini belirtti.

Yıllardır süren saldırıların kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm sivilleri hedef aldığını anımsatan Yalçın, İsrail'in yalnızca bir halkı değil, insanlığın ortak değerlerini hedef aldığını vurguladı.

Yalçın, zulmün karşısında direnişin her zaman var olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Birazdan kardeşlerimizi yolcu edeceğiz. Biliyoruz ki hepiniz 'biz neden gidemedik' diye bu konuda üzülüyorsunuz. Çünkü bütün arkadaşlarımız aynı hassasiyeti taşıyor. Uzun süredir Türkiye genelinde eylemler yapıyoruz. Oradaki mazlumların, çocukların, kadınların ve savunmasız yaşlıların sesini duyurmak için elimizden gelen tüm insani refleksi ortaya koyuyoruz. Teşkilatımız içerisinden Sumud Filosu'na katılma fırsatı doğan arkadaşlarımızın yolları açık olsun."

Yalçın, Memur-Sen teşkilatının sadece söz söyleyen değil, sahada aktif rol alan bir iradeyi temsil ettiğinin altını çizdi.

"Sumud Filosu ile Gazze özgürlüğüne kavuşacak"

Sumud Filosu'na katılmak için yola çıkacak gönüllerden Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, siyonistlerin Filistin'de yaptığı zulmü, sendika olarak her platformda dile getirdiklerini vurguladı.

Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek de Gazze özgür kalsın diye yükselen çığlığa Anadolu'dan ses verdiklerini belirterek "İnşallah Sumud Filosu ile Gazze özgürlüğüne kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gönüllüler, sloganlar eşliğinde yolculuklarına başladı.