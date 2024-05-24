Memur-Sen, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı - Son Dakika
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Memur-Sen, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı

Memur-Sen, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi\'ne dava açtı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ndeki Personel Servis Hizmetine İlişkin Giderler başlıklı bölümünün, personel servis hizmetinin sona erdirilmesine yol açacak kararlarının yürütmesinin durdulması ve iptali için dava açtı. Sendika yetkilileri, Genelge'nin Anayasa'ya, ILO normlarına, uluslararası sözleşmelere, 4688 sayılı Kanun'a, 'Toplu Sözleşmenin Özerkliği', 'Hukuk Devleti', 'Belirleme Yetkisi', 'Kolektif Serbest Pazarlık' ve 'Katılımcılık' ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. İptal davasında menfaat ilişkisinin hukukun üstünlüğünün sağlanması ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi amacına hizmet etmesi gerektiği vurgulandı.

24.05.2024 12:30
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(ANKARA)- Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ndeki Personel Servis Hizmetine İlişkin Giderler başlıklı bölümünün, personel servis hizmetinin sona erdirilmesine yol açacak kararlarının yürütmesinin durdulması ve iptali için dava açtı.

Danıştay 12. Dair Başkanlığı'na başvuran sendika yetkilileri, söz konusu Genelge'nin Anayasa'ya, ILO normlarına, uluslararası sözleşmelere, 4688 sayılı Kanun'a, 'Toplu Sözleşmenin Özerkliği', 'Hukuk Devleti', 'Belirleme Yetkisi', 'Kolektif Serbest Pazarlık' ve 'Katılımcılık' ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti. Genelge ile toplu sözleşme hakkının ihlal edildiğine dikkati çeken sendika yetkilileri, başvuru gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Toplu sözleşmelerin, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının uygulanmasına ilişkin yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda, idarenin sözleşme hükümlerine bağlı kalmasının; yargı mercilerinin ise aynı sözleşme hükümlerini gözeterek karar vermesinin zorunlu olduğu, aksi bir uygulama, yani yargı mercilerinin, iç hukuk kapsamında imzalanan toplu sözleşmeleri dikkate almamasının uluslararası hukuk kurallarına aykırılık oluşturacağı, bu durumun söz konusu Genelge'nin bazı kararlarının uluslararası sözleşmelerde düzenlenmiş ve 2010 yılından bu yana Anayasal bir hak olan toplu sözleşme hakkının idare tarafından ilgası anlamına geleceği, konunun bu şekilde yorumlanmaması halinde, Anayasa ile getirilen toplu sözleşme hakkının kullanılmasına engel bir içtihat yaratılmış olacak.

"Servis Hizmetine ilişkin alınmış hukuk dışı kararların ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir"

İptal davalarında ön koşul olan menfaat ilişkisinin iptal davasının içtihat ve doktrinde kabul gören hukukun üstünlüğünün sağlanması yoluyla idarenin hukuka bağlılığının ve sonuçta hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi amacına hizmet edecek şekilde yorumlanması gerektiği hususlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edilen dilekçede Türkiye için bağlayıcı nitelikte olan ILO'nun 87, 98 ve 151 sayılı Sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'nın 51 ve 53'üncü maddelerinde güvence altına alınmış olan, kamu görevlilerinin sendika hakkı ve toplu sözleşme hakkına üstünlük tanınması gerektiği, 4688 sayılı Kanun'unda öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde tarafların sendika hakkı ve toplu pazarlık hakkına dayanarak imzalamış oldukları toplu sözleşmelere müdahale edilemeyeceği açıkça ortaya koyularak Genelge'de yer alan servis hizmetine ilişkin alınmış hukuk dışı kararların ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Memur-Sen, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı - Son Dakika

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