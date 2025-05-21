Memur-Sen Konfederasyonundan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

Memur-Sen Konfederasyonu, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silahları teslim etme kararının, Türkiye'nin sadece güvenlik alanında değil, toplumsal birlik ve kardeşlik yolculuğunda da yeni bir sayfa açılmasına zemin hazırlayacağı noktasında ümit verici olduğunu bildirdi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 41 yıl boyunca terörün yol açtığı tarifsiz acılarla mücadele ettiği, binlerce evladın vatan için şehadete yürüdüğü, ocaklara ve yüreklere ateşin düştüğü ve pek çok umudun yarım kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'nun uluslararası odaklar tarafından istikrarsızlaştırılan bölgelerinde alan bulan ve bölgeyi terörize eden PKK'nın silahları bırakma kararının memnuniyet verici olduğu, aynı zamanda ciddi bir samimiyet testi olduğu vurgulandı.

"İnsanımızın canına, geleceğine kastetmiş bir terör örgütünün silah bırakma kararı, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle terörsüz bir Türkiye için kritik bir eşik olarak görülmelidir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörsüz Türkiye, en çok da geleceğimiz olan çocuklarımıza güvenli, huzurlu ve umut dolu bir yarın bırakmak, Türkiye Yüzyılı'nda daha sağlam adımlarla yol almak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için önemli ve gereklidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyle şekillenen 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu sabır, sağduyu ve kararlılıkla yürütülen çok yönlü bir süreç olarak görünmektedir. Terör örgütünün kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı, Türkiye'nin sadece güvenlik alanında değil, toplumsal birlik ve kardeşlik yolculuğunda da yeni bir sayfa açılmasına zemin hazırlayacağı noktasında ümit vericidir."

"Terörsüz Türkiye milletimizin ortak beklentisidir"

"Terörsüz Türkiye" yolunda geçilen bu kritik aşamanın ihtiyatlı bir memnuniyetle karşılandığı, şehit annelerinin başını dik tutan, Diyarbakır annelerinin feryadını duyan, milletçe geleceğe güvenle yürüyen "Terörsüz Türkiye" için sürecin kıymetli bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İstiyoruz ki ülkemiz terör belasından kurtulsun, fikirlerin, alın terinin, emeğin, birlik ve kardeşliğin ışığında yol alsın. 'Terörsüz Türkiye', devletimizin stratejik hedefi, milletimizin ortak beklentisidir. İnançla, kararlılıkla yürütülen bu süreç milletimizin asırlık yürüyüşüne güç katacak, Türkiye Yüzyılı'nı terörden arınmış bir iklimde büyütecektir. Çünkü biliyoruz ki terörsüz bir Türkiye, sadece bugünü değil, yarınları da kazanmaktır. Vatan için, bayrak için hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, acıların izlerini yüreklerinde taşıyan milletimizin beklentilerine uygun şekilde sürecin başarıyla tamamlanmasını diliyoruz."