Memur-Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İl binasında gazetecilerle bir araya gelen Demir, basın çalışanlarının hak ettikleri hayat standardına, ekonomik ve sosyal imkanlara kavuşmalarını diledi.

Basın çalışanlarının mesai kavramı gözetmeden en zor şartlarda toplumu bilgilendirmek için gayret gösterdiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bütün zorluklara ve zorlu koşullara rağmen ulusal ve uluslararası alanda görevini başarılı bir şekilde layıkıyla yerine getiren basın emekçilerini yürekten tebrik ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren, her şart altında toplum yararını gözeten Mardin'de görev yapan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz."