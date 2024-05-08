Memur-Sen, Okul Müdürünün Öldürülmesini Protesto Edecek - Son Dakika
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Memur-Sen, Okul Müdürünün Öldürülmesini Protesto Edecek

Memur-Sen, Okul Müdürünün Öldürülmesini Protesto Edecek

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul'da bir lisenin okul müdürünün öğrencisi tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etmek için yarın TBMM ve valilikler önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Yalçın, eğitim çalışanlarının ölümüyle sonuçlanan saldırıların artık tahammül edilemez noktaya geldiğini belirterek, şiddet yasası taleplerini dile getirdi.

08.05.2024 12:57  Güncelleme: 13:02
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın, öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için yarın TBMM ve valilikler önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Oktugan'a Allah'tan rahmet diledi.

Eğitim çalışanlarının ölümüyle sonuçlanan saldırıların tahammül edilmez noktaya geldiğine işaret eden Yalçın, bu tür şiddete sessiz kalamayacaklarını vurguladı.

Kınama mesajı değil "şiddet yasası" istediklerini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ağır sorunu 3. sayfa ve reyting haberi olmaktan çıkartmak için başta TBMM olmak üzere herkesi göreve çağırıyoruz. Perşembe günü 11.30'da Ankara'da TBMM Çankaya Kapısı önünde, diğer illerde ise valiliklerin önünde 'Kınama yetmez, şiddet yasası istiyoruz' diye haykıracağız, şiddete karşı caydırıcı yasal düzenleme için 10-17 Mayıs arası imza kampanyası düzenleyeceğiz."

Kaynak: AA

Ali Yalçın, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur-Sen, Okul Müdürünün Öldürülmesini Protesto Edecek - Son Dakika

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