Memurlar İçin Acil Ek Zam Talebi

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Ekonomik büyümeden hak ettiği payı alamayan memur ve emekliler, enflasyon yükseldiğinde de ilk kaybeden kesim olmaktadır. Memurlara acilen ek zam yapılmalıdır. Bu artış refah payı ile desteklenmelidir. Önümüzdeki aydan itibaren gerçekleşen enflasyon doğrudan memur ve emekli maaşlarına yansıtılmalıdır. Yetkililerden beklentimiz; maaşları enflasyon karşısında sürekli değer kaybeden kamu çalışanları ve emekliler için adil bir kararın gecikmeden alınmasıdır" dedi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 yılı şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Kahveci, TÜİK verilerinin ocak ayında ortaya çıkan olumsuz tabloyu teyit ettiğini belirterek, "TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı şubat ayı enflasyon verileri, ocak ayında ortaya çıkan olumsuz tabloyu teyit etmiş; milyonlarca memur ve emeklinin yaşadığı ekonomik daralmanın giderek derinleştiğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Resmi verilere göre ocak ayında mal ve hizmet fiyatları ortalama yüzde 2,96 oranında artmıştır. İki aylık enflasyon ise yüzde 7,9 seviyesine ulaşarak daha yılın başında 2026 için hedeflenen yüzde 16'lık enflasyonun yarısına ulaşmıştır" diyen Kahveci, artan enflasyonun mevcut ekonomik politikaların dar ve sabit gelirli kesimleri korumakta yetersiz kaldığını gösterdiğini vurguladı. Kahveci, "Bu gelişme, enflasyon hedeflerinin gerçekleşme ihtimalinin zayıfladığını ve mevcut ekonomik politikaların dar ve sabit gelirli kesimleri korumakta yetersiz kaldığını açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verdi. Kahveci'nin paylaşımı şöyle:"

"Ocak ayında memur ve emeklilere 6 ay için yüzde 11 oranında maaş artışı yapılmış, ayrıca brüt 1000 TL seyyanen ödeme verilmiştir. Ancak ilk iki ayda oluşan yüzde 7,96'lık enflasyon, yapılan artışın önemli bir bölümünü daha baştan ortadan kaldırmıştır. Maaşlar daha cebe girmeden erimiş, verilen artış kısa sürede etkisini kaybetmiştir."

Türkiye Kamu-Sen olarak altını çiziyoruz ki; ocak ve şubat aylarında gerçekleşen bu yüksek enflasyon, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli için küçülen hane bütçeleri, artan borç yükü ve ağırlaşan geçim şartları anlamına gelmektedir. Aileleriyle birlikte sayıları 25 milyona yaklaşan geniş bir kesimin alım gücünün sürekli düşmesi sosyal dengeyi tehdit eden bir durumdur. Artan hayat pahalılığı karşısında gelirlerin aynı hızla korunamaması kabul edilemez.

Yılbaşında yaptığımız değerlendirmelerde, memur ve emekli maaşlarının ekonomik gerçeklikler dikkate alınarak yeniden düzenlenmemesi halinde adil ve sürdürülebilir bir ücret politikasının mümkün olmayacağını ifade etmiştik. Bugün sadece iki aylık enflasyonun altı ay için yapılan maaş artışının büyük bölümünü silip süpürmesi ve enflasyon hedefini ulaşılabilir olmaktan çıkarması, kamu çalışanlarının gelir politikasında acil bir düzenleme yapılması gerektiğini göstermektedir.

"Enflasyon doğrudan memur ve emekli maaşlarına yansıtılmalıdır"

Enflasyonla mücadele adı altında dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün aşındırılması ne sosyal adaletle ne de hakkaniyetle bağdaşmaktadır. Ekonomik büyümeden hak ettiği payı alamayan memur ve emekliler, enflasyon yükseldiğinde de ilk kaybeden kesim olmaktadır. Türkiye Kamu-Sen'e göre adalet; refah dönemlerinde gelirin, zor dönemlerde ise yükün adil biçimde paylaşılmasını gerektirir.

Bu çerçevede Türkiye Kamu-Sen olarak; Memurlara acilen ek zam yapılmalıdır. Bu artış refah payı ile desteklenmelidir. Önümüzdeki aydan itibaren gerçekleşen enflasyon doğrudan memur ve emekli maaşlarına yansıtılmalıdır diyoruz.

Bu düzenlemeler yapılmadığı takdirde 2026 yılı, memur ve emekliler açısından ekonomik açıdan en zor ve en yıpratıcı yıllardan biri olacaktır. Yetkililerden beklentimiz; maaşları enflasyon karşısında sürekli değer kaybeden kamu çalışanları ve emekliler için adil bir kararın gecikmeden alınmasıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlilerinin hakkını savunmaya, emeğin itibarını korumaya ve adalet talebimizi kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz."