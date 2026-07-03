Memurlarda Sendika Üyeliği Oranı %78

Türkiye'de 3 milyon 82 bin 768 memurdan 2 milyon 403 bin 189'unun sendika üyeliği bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2026 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 milyon 82 bin 768 memurdan 2 milyon 403 bin 189'unun herhangi bir sendikaya üyeliği bulunuyor.

Memurların sendikalaşma oranı ise yüzde 77,96 olarak belirlendi.

Memur-Sen üye sayısında ilk sırada

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 130 bin 8 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.

Memur-Sen'i 536 bin 151 üyeyle Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 199 bin 888 üyeyle Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) takip etti.

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri", 1 milyon 323 bin 917 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu.

Bu hizmet kolunda Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) 444 bin 429, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasının (Türk Eğitim-Sen) 236 bin 515, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikasının (Eğitim-İş) da 153 bin 915 üyesi bulunuyor.

848 bin 44 sendikalı memur sayısına sahip "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) 296 bin 290, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikasının (Türk Sağlık-Sen) 126 bin 466, Genç Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Genç Sağlık Sendikası) 58 bin 733 üyesi var.

"Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" kolunda ise 355 bin 379 sendikalı kamu görevlisi bulunuyor. Bu hizmet kolunda da Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) 126 bin 589, Türkiye Büro Çalışanları Sendikasının (Türk Büro-Sen) 81 bin 750, Devlet Memurları Sendikası (DMS) 19 bin 826 üyeye sahip.???????