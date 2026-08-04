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Memurların Enflasyon Talepleri

Memurların Enflasyon Talepleri
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Devlet Memurları Konfederasyonu, enflasyon farkının her ay maaşlara yansıtılmasını talep etti.

(ANKARA) - Devlet Memurları Konfederasyonu, TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin "Enflasyon farkı altı ay sonra değil, her ay maaşlara yansıtılmalıdır. Maaşlara kalıcı refah payı eklenmelidir. Kamu çalışanının alım gücünü gerçekten koruyacak adil bir ücret politikası hayata geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.

Devlet Memurları Konfederasyonu, TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verisine ilişkin "Rakamlar farklı, kaybeden hep memur" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK, Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 1,78 olarak açıkladı. ENAG ise aynı döneme ilişkin enflasyonu yüzde 3,07 olarak duyurdu. Aynı ülkede yaşayan milyonlarca insan için ortaya çıkan bu büyük fark, enflasyonun nasıl hesaplandığına ilişkin tartışmaları bir kez daha gündeme taşırken, kamu çalışanlarının yaşadığı hayatın açıklanan rakamlardan çok daha ağır olduğunu gözler önüne sermektedir. Bugün kamu çalışanının gündemi; geçinememek, kira ödeyememek, markette hesabını yapmak, ay sonunu borçla getirmektir. Buna rağmen hala yüzde 5 artı yüzde 4'lük zam oranları başarı gibi sunuluyor.

Memura verilen enflasyon farkı bir zam değildir. Bu fark, memurun aylar önce enflasyon karşısında kaybettiği alım gücünün gecikmeli ve eksik şekilde iadesinden ibarettir. Üstelik toplu sözleşmeyle verilen artış daha ilk ayda erimeye başlamış, kamu çalışanının maaşı yeniden enflasyon karşısında savunmasız bırakılmıştır. Çarşıda, pazarda, kirada, ulaşımda ve temel ihtiyaçlarda hissedilen hayat pahalılığı ile açıklanan enflasyon rakamları arasındaki uçurum büyürken, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik gerçekliğin görmezden gelinmesi kabul edilemez.

Talebimiz nettir:  Enflasyon farkı altı ay sonra değil, her ay maaşlara yansıtılmalıdır. Maaşlara kalıcı refah payı eklenmelidir. Kamu çalışanının alım gücünü gerçekten koruyacak adil bir ücret politikası hayata geçirilmelidir. Kamu çalışanı; tartışmalı hesapların değil, emeğinin karşılığını istiyor. Gerçekleri rakamlarla perdelemeye çalışan anlayışa karşı, kamu çalışanlarının hakkını savunmaya, kayıpların telafisi için mücadele etmeye ve bu adaletsiz düzen değişene kadar susmayacağız."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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