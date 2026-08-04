ABD'nin İran Savaşı Füze Stoklarını Tüketti

İngiliz Reuters haber ajansına göre ABD ordusu, İran'la 5 aylık savaş sırasında yüksek isabet oranına sahip uzun menzilli füzelerinin büyük bir kısmını tüketti.

Reuters haber ajansı 3 kaynağa dayandırdığı özel haberinde ABD'nin İran'a saldırılar sırasında uzun menzilli hassas füzelerinin "neredeyse tamamını" kullandığını belirtti. Söz konusu füzelerin karadan karaya füzeler olan Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ve Hassas Vuruş Füzeleri (PrSM) olarak bilinen füzeler olduğu ifade edildi. Kaynaklar, azalan füze tedarikinin ABD'nin Rusya ve Çin de dahil olmak üzere rakiplerini caydırma yeteneğini sınırlayabileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi. Konuyla ilgili bilgi sahibi 4'üncü kişi, Orta Doğu'daki operasyonları yürüten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın savaş başlamadan önce sahip olduğu karada konuşlu füzelerin neredeyse tamamını tükettiğini, ancak diğer ülkelerdeki askeri malzemelerden yeniden yükleme yaptığını aktardı. Kaynaklardan biri, ATACMS ve PrSM stoklarının azaltılmasının, Trump yönetiminin İran hedeflerine yönelik saldırılarda pilotlu uçaklarla bomba atmak gibi daha riskli yöntemlerden kaçınma kararı olduğunu söyledi. Analistler, bu silahların ordunun hedeflere uzaktan saldırmasına imkan tanıdığı için Çin gibi güçlü hava savunmasına sahip bir düşmana karşı savaşta değerli olacağını belirtiyor. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) Mart ayında yayınladığı rapora göre bu silahlar İran içindeki hedeflere saldırmak için kullanıldı.

"Trump, stoklar azaldığı için İran saldırısından vazgeçti"

İki kaynağa göre askeri yetkililer haftalardır ABD Başkanı Donald Trump'ı balistik füzelere karşı etkili olan Patriot füze savunma sistemleri de dahil olmak üzere savunma silahı stoklarının azaldığı konusunda uyarıyordu. Geçtiğimiz hafta, çeşitli medya kuruluşları Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı saldırı başlatmama kararının nedenlerinden birinin, askeri danışmanlarının ABD'nin stokları konusunda yaptığı uyarı olduğunu öne sürmüştü. Bir ABD yetkilisi ise bu iddianın doğru olmadığını belirterek Trump'ın Körfez ülkelerinden gelen baskı nedeniyle saldırıdan vazgeçtiğini söyledi.

Pentagon'dan cevap

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell ise Reuters'a yaptığı açıklamada, "ABD ordusu dünyanın en güçlü ordusudur ve Başkan'ın belirlediği zaman ve yerde operasyonları yürütmek için gereken her şeye sahiptir. Halkımızı ve çıkarlarımızı korumak için ABD ordusunun derin bir yetenek cephaneliğine sahip olmasını sağlarken, muharip komutanlıklar genelinde birçok başarılı operasyon gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Savunma silahı stokları da azaldı"

Geçtiğimiz hafta Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), Şubat ve Temmuz ayları arasında Patriot füze savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 65'inin kullanıldığını ve THAAD balistik füze savunma sistemlerinin sayısının savaşın başlangıcına göre en az yüzde 38 azaldığını belirtmişti. Patriot ve THAAD sistemleri, gelen füzeleri tespit edip imha eden ve ülkenin cephaneliğindeki en etkili sistemler arasında yer alıyor. Kaynaklardan biri ABD'nin savaşın başlangıcından bu yana genellikle gemilerden fırlatılan Tomahawk seyir füzelerinini stokunun da neredeyse yarısını tükettiğini aktardı.