Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı - Son Dakika
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Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı

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Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın forma numarası netleşti. Bordo-mavililerin 11 numarayı hazırladığı Mısırlı yıldızın, milli takımda da giydiği 10 numaralı formayı talep ettiği ve Ernest Muçi'nin onayıyla bu isteğin kabul edildiği öğrenildi.

Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah'ın bordo-mavili takımda giyeceği forma numarası belli oldu. Mısırlı futbolcunun, Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

11 NUMARA HAZIRLANMIŞTI

Bordo-mavili kulübün, Salah için ilk etapta 11 numaralı formayı hazırladığı belirtildi. Ancak deneyimli futbolcunun, Mısır Milli Takımı'nda da taşıdığı 10 numaralı formayı giymek istediği ifade edildi.

Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı

MUÇİ KABUL ETTİ

Salah'ın talebinin ardından Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyen Ernest Muçi'nin bu değişikliği kabul ettiği ve formanın Mısırlı yıldıza verildiği öğrenildi.

Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı

TARAFTARLAR MAĞDUR EDİLMEYECEK

Trabzonspor Kulübü'nün, daha önce Salah adına 11 numaralı forma satın alan taraftarlar için de harekete geçtiği belirtildi. Bordo-mavili kulübün, talep eden taraftarların formalarındaki numarayı ücretsiz olarak 10 numarayla değiştireceği ifade edildi.

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Son Dakika Spor Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    büyük transfer 3 1 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    ertem Şener ne oldiiiii 1 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Serdal Adalı şu anda tv'de canlı demeç veriyor Muhammed salahı kendilerinin istemediğini söylüyor alamadım demiyor koca adam kem küm edip duruyor ayıp yaa. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı - Son Dakika
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