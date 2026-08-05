Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle bir kişiyi ormanlık alana götürerek kadın kıyafetleri giydiren, özür dilettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşıp şantaj yapan 6 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

ORMANLIK ALANDA İŞKENCE VE ŞANTAJ

Olay, Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi İkizgöl mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğu öne sürülen Ö.A. isimli şahıs, durumun ortaya çıkmasının ardından tehdit ve şantajla ormanlık alana götürüldü. Ormanda zorla kadın kıyafetleri giydirilen Ö.A.'ya zorla özür dilettirilerek o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞÜNCE...

Çekilen skandal görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri derhal inceleme başlattı. Titizlikle yürütülen saha ve teknik takip çalışmaları sonucunda olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla olayın failleri olduğu belirlenen Ö.C., B.E., İ.K., E.Ö., D.Y. ve E.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarmadaki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor.