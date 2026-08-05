Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin içeriği ortaya çıktı. Düzenlemenin uygulanması Milli Güvenlik Kurulu’nun PKK/KCK ile bağlantılı yapıların feshedildiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit etmesi şartına bağlanıyor. Söz konusu koşul sağlanınca belirli suçlar bakımından soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş cezaların ertelenmesi teklifte yer alıyor.

ÖCALAN YARARLANACAK MI?

Hazırlanan teklifteki düzenlemeden terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın yararlanıp yararlanmayacağı gündemde tartışılıyordu.

Teklife göre 2005 öncesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ile bu cezayı gerektiren suçlardan yargılananlar kapsam dışında tutuluyor. Böylelikle Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önüne geçildiği görülüyor.

12 maddeden oluşacak yasa metninin detayları şu şekilde;

Teklifte dikkat çeken en önemli düzenlemelerden biri kapsam maddesi olacak. “silah bırakan, kendini fesheden örgüt" gibi genel ifadeler yerine "PKK, KCK ve bağlı yapılanmalar ile ilişkili örgütler" ifadesi yasanın kapsamında net olarak yer alıyor.

Teklif örgüt mensuplarına af öngörmüyor, ancak ceza erteleme ve örgüt suçlarının düşmesi yolunu açıyor.

2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet yükümlülüğü doğuran suçlar yasa kapsamı dışında tutulacak. Böylece PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesiliyor.

Örgüt suçları kapsamında 15 yılın altındaki suçlarda beş yıl, 15 yılın üzerindeki suçlarda ise 10 yıl ceza ertelemesi öngörülüyor. Bu sürelerin sonunda gerekli şartların yerine getirilmesi hâlinde cezanın düşmesi öngörülüyor.

Bu örgüt üyeleri kapsamında; Geçici nitelikteki düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapmaları gerekecek. Bu sürenin sonunda başvuru hakkı sona erecek.

Düzenleme; Avrupa'daki örgüt mensupları, dağ kadrosu ya da cezaevindekiler şeklinde değil; hakkında soruşturma bulunanlar, kovuşturması devam edenler, hükümlü olanlar ve devlete kendiliğinden başvuranlar yararlanacak.

Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında, teyit ve tespitle ilgili oluşturulacak "Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu" sekiz üyeden oluşacak. Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Savunma ve Çalışma Bakanları yer alacak.

Yasa ile TBMM bünyesinde ayrıca İzleme Kurulu oluşturulacak. Kurulun kimlerden oluşacağına TBMM Başkanı karar verecek. Kanunla kurulacak komisyon, Meclis İçtüzüğü hükümlerine tabi olmayacak.

Yasadan yararlananlar hakkında yeni bir terör soruşturması açılabilmesi de kurul kararına bırakılıyor.

İŞTE TEKLİFİN TAM METNİ

DEM PARTİ İMZALADI, CHP DE İMZA VERECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün ilk imzasını attığı teklife AK Partili milletvekilleri de imza vermişti. Bugün ise DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan çerçeve yasa teklifine imza attı.

AK Partili kurmaylar teklifi CHP ve Yeni Parti'ye de sundu. Her iki parti kanun teklifi üzerinde çalışma gerçekleştirdi. CHP'nin kanun teklifine imza vereceği, Yeni Parti'nin ise net kararını henüz vermediği öğrenildi.

AK PARTİ'DE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Teklifin Meclis'e sunulması öncesinde AK Parti'de basına kapalı bir toplantı gerçekleşti. Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki toplantıda milletvekillerine yasa teklifi hakkında bilgi verildi. Toplantı öncesinde Meclis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zamanki gibi ihtiyatlı ve iyimser olduklarını söyledi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise kanun teklifinin 7 Ağustos Cuma günü komisyonun gündemine gelebileceğini bildirdi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.