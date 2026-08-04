72 Şüpheli, Sahte Gayrimenkul Raportlarıyla Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 16 ilde sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye yönelik operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık, usulsüz işlemler nedeniyle toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini veya geri alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, sahte değerleme/ekspertiz operasyonu ve usulsüz vatandaşlık işlemleri hakkında yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 ilde sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 72 şüphelinin yakalanması üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu şahısların başvuru, denetim ve değerlendirme süreçleri; 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesi hükümleri doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alan yabancılar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları; mevzuatta belirlenen tutarlarda sabit sermaye yatırımı, taşınmaz edinilmesi, döviz mevduatı yatırımı, devlet borçlanma aracı yatırımı, gayrimenkul/girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı yatırımı veya bireysel emeklilik sistemi yatırımı yaparak Türk vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Yatırım türlerinin her birinde ilgili kamu kurumları tarafından yatırım uygunluk belgesi düzenlenmekte olup; Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirtilen tutarda gayrimenkul yatırımı yapan yabancılar için, SPK tarafından lisanslanan değerleme şirketleri, 2024 yılı itibarıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) koordinesinde TOKİ Başkanlığı iştiraki olan Gayrimenkul Değerleme AŞ (GEDAŞ) tarafından düzenlenen değerleme raporları üzerine TKGM tarafından uygunluk belgesi tanzim edilmektedir.

Uygunluk belgesinin alınmasına müteakip Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı aracılığıyla başvuru sahipleri hakkında kapsamlı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmakta; araştırmanın olumlu sonuçlanması halinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onay aşamaları tamamlanarak Türk vatandaşlığı kazanılmaktadır.

Sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal etmeye çalışan odaklara karşı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen incelemeler neticesinde; muvazaalı veya usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edilen 1150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edilmiş ve aile fertleri dahil toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edilmiştir.

Vatandaşlık kazanımı sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından haklarında kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kararı hukuki şartların oluşmadığı gerekçesiyle geri alınmıştır. Böylelikle toplamda bin 413 yatırımcı ve aile fertleri ile birlikte 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı 5901 sayılı Kanunun 31. ve 40. maddeleri uyarınca iptal edilmiş ya da geri alınmıştır.

11 Şubat 2026 tarihinden itibaren ise yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 443 yatırımcı ile aile fertleri olmak üzere toplamda bin 358 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilmiş, 7 kişinin ise haklarında milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bildirilmesi nedeniyle vatandaşlığı geri alınmıştır.

"PERSONELİMİZİN HERHANGİ BİR ZAFİYET VEYA İHMALİ BULUNMAMAKTADIR"

Operasyona konu olan hususlar, başvuru öncesi belgelere ilişkin sahtecilik girişimlerinden ibaret olup Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelimizin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmamaktadır. Suç teşkil eden tüm usulsüzlükler adli makamlara intikal ettirilmektedir. Bakanlığımız, milli güvenliğimizi ve kamu düzenini koruma anlayışıyla her türlü illegal yapı ve usulsüzlükle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."