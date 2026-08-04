72 Şüpheli, Sahte Gayrimenkul Raportlarıyla Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

72 Şüpheli, Sahte Gayrimenkul Raportlarıyla Yakalandı

72 Şüpheli, Sahte Gayrimenkul Raportlarıyla Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, usulsüz vatandaşlık işlemlerine yönelik operasyonda 72 şüpheliyi yakaladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 16 ilde sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye yönelik operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık, usulsüz işlemler nedeniyle toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini veya geri alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, sahte değerleme/ekspertiz operasyonu ve usulsüz vatandaşlık işlemleri hakkında yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 ilde sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 72 şüphelinin yakalanması üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu şahısların başvuru, denetim ve değerlendirme süreçleri; 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesi hükümleri doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alan yabancılar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları; mevzuatta belirlenen tutarlarda sabit sermaye yatırımı, taşınmaz edinilmesi, döviz mevduatı yatırımı, devlet borçlanma aracı yatırımı, gayrimenkul/girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı yatırımı veya bireysel emeklilik sistemi yatırımı yaparak Türk vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Yatırım türlerinin her birinde ilgili kamu kurumları tarafından yatırım uygunluk belgesi düzenlenmekte olup; Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirtilen tutarda gayrimenkul yatırımı yapan yabancılar için, SPK tarafından lisanslanan değerleme şirketleri, 2024 yılı itibarıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) koordinesinde TOKİ Başkanlığı iştiraki olan Gayrimenkul Değerleme AŞ (GEDAŞ) tarafından düzenlenen değerleme raporları üzerine TKGM tarafından uygunluk belgesi tanzim edilmektedir.

Uygunluk belgesinin alınmasına müteakip Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı aracılığıyla başvuru sahipleri hakkında kapsamlı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmakta; araştırmanın olumlu sonuçlanması halinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onay aşamaları tamamlanarak Türk vatandaşlığı kazanılmaktadır.

Sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal etmeye çalışan odaklara karşı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen incelemeler neticesinde; muvazaalı veya usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edilen 1150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edilmiş ve aile fertleri dahil toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edilmiştir.

Vatandaşlık kazanımı sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından haklarında kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kararı hukuki şartların oluşmadığı gerekçesiyle geri alınmıştır. Böylelikle toplamda bin 413 yatırımcı ve aile fertleri ile birlikte 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı 5901 sayılı Kanunun 31. ve 40. maddeleri uyarınca iptal edilmiş ya da geri alınmıştır.

11 Şubat 2026 tarihinden itibaren ise yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 443 yatırımcı ile aile fertleri olmak üzere toplamda bin 358 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilmiş, 7 kişinin ise haklarında milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bildirilmesi nedeniyle vatandaşlığı geri alınmıştır.

"PERSONELİMİZİN HERHANGİ BİR ZAFİYET VEYA İHMALİ BULUNMAMAKTADIR"

Operasyona konu olan hususlar, başvuru öncesi belgelere ilişkin sahtecilik girişimlerinden ibaret olup Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelimizin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmamaktadır. Suç teşkil eden tüm usulsüzlükler adli makamlara intikal ettirilmektedir. Bakanlığımız, milli güvenliğimizi ve kamu düzenini koruma anlayışıyla her türlü illegal yapı ve usulsüzlükle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 72 Şüpheli, Sahte Gayrimenkul Raportlarıyla Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:50:15. #7.13#
SON DAKİKA: 72 Şüpheli, Sahte Gayrimenkul Raportlarıyla Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.