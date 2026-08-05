Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihale, imar ve ruhsat usulsüzlüğü soruşturmasında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve belediye yöneticilerinin de yer aldığı 40 kişi tutuklandı. Soruşturma dosyasında 680 milyon liralık yemek ihalesi vurgunundan sahte evraklarla şişirilen Ramazan çadırı maliyetlerine kadar çarpıcı detaylar yer aldı.

9 İLDE OPERASYON: 40 TUTUKLAMA, 14 ADLİ KONTROL

Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 40'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Rüşvet", "İrtikap", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

AŞEVİ VE RAMAZAN ÇADIRINDA "SAHTE EVRAK" VURGUNU

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre; soruşturma dosyasında yer alan personel itirafları ve teftiş raporları, kamu kaynağı usulsüzlüklerini gözler önüne serdi:

%1000 Zamlı Çadır Faturası: Dosyadaki bilgilere göre, 2024 yılında 8-10 milyon TL seviyesinde olan Ramazan çadırı maliyeti, 2025 yılında sahte ve şişirilmiş faturalarla yaklaşık 100 milyon TL'ye çıkarıldı. Aradaki devasa farkın belediye iştirakleri üzerinden yetkililerce pay edildiği öne sürüldü.

486 TL'lik Fişe 284 Bin TL Nakit Çıkışı: İhalesi henüz yapılmamış aşevi için "Damga Vergisi" kılıfıyla kasadan 284 bin 750 TL nakit çıkışı yapıldığı, dayanak gösterilen evrakın aslının ise sadece 486 TL'lik bir yemek fişi olduğu belgelendi.

680 Milyon TL'lik İhale Usulsüzlüğü: "Hizmet alımı" olan yemek işlerinin denetimden kaçırılmak amacıyla "mal alımı" gösterildiği, ihale süreci tamamlanmadan yandaş firmalara iş verildiği ve geriye dönük sahte evraklar düzenlendiği saptandı.

ŞAHSİ HESAPLARA MİLYONLUK AKTARIM VE MALZEME YOLSUZLUĞU

Bilirkişi ve Sayıştay raporlarına yansıyan incelemelerde, belediye şirketinin kasasından ihalesiz şekilde bir mutemedin şahsi hesabına 12 milyon TL aktarıldığı ve bu paranın zimmete geçirildiği tespit edildi. Ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetlerinde kullanılan malzemelerin piyasa değerinin 10 ila 15 kat üzerinde faturalandırıldığı belirlendi:

Piyasa değeri 25 TL olan pudrasız eldivenler 247,50 TL'ye,

18 TL'lik maskeler 148,50 TL'ye belediyeye fatura edildi.

Faturası ödenip teslim alınmış gibi gösterilen 10 bin adet maske, eldiven, galoş ve dezenfektanın ise belediye depolarında hiç bulunmadığı ortaya çıktı.

"5 SENE BURADAYIZ, YİYEBİLDİĞİNİZ KADAR YİYİN!"

Soruşturma dosyasında yer alan en sarsıcı beyanlardan biri ise etkin pişmanlıktan yararlanan bir belediye personelinin ifadesi oldu. İtirafçı personel, Belediye Başkan Yardımcısı T.Ö.'nün ekibine "5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" talimatı verdiğini ve ihaleler üzerinden elden yüz binlerce liralık rüşvet trafiğinin yönetildiğini savcılığa beyan etti.

Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.