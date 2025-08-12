Memurların Zam Oranı Müzakereleri Başlıyor

MEMUR ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında kamu işveren heyeti, ilk zam teklifini bugün saat 14.00'te sunacak.

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında genele ilişkin tekliflerin ön müzakere süreci geçen hafta başladı. 6 milyondan fazla memur ve memur emeklisini ilgilendiren görüşmede ön müzakerelerin ardından bugün toplu sözleşme müzakerelerine geçilecek. Bu kapsamda, kamu işveren heyetinin, bugün zam teklifini sunması bekleniyor.

Memur Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Memur-Sen) yapılan açıklamada, "Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın'ı arayarak kamu işveren heyetinin bugün saat 14.00'da teklif vereceğini bildirdi" denildi.

Teklifin sunulmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın saat 14.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açıklama yapması bekleniyor.