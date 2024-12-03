Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'e Saldırı - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'e Saldırı

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez\'e Saldırı

Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, makamında uğradığı saldırı sonrasında hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

03.12.2024 14:34  Güncelleme: 14:35
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(İZMİR) - Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez makamında saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sönmez'in tedavi altına alındığı ifade edilirken adli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, bugün makamında saldırıya uğradı.

Meydana gelen saldırı olayını, CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan, "Menderes Belediye Başkan Yardımcımız makamında saldırıya uğramıştır. Kendisi hastanede tedavi altındadır. Kamu görevi yapan arkadaşımıza bu alçak saldırıyı yapanların bir an önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından takibatının yapılarak en hızlı şekilde yargının önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Başkan Yardımcımız Rüzgar Sönmez'e acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

"Adli soruşturma işlemi başlatılmıştır"

Menderes Belediyesi tarafından da olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belediye Başkan Yardımcımız Rüzgar Sönmez makamında görevi sırasında bir grup tarafından darp edilmiştir. Yaşanan olay sonrası Belediye Başkan Yardımcımız hastanede tedavi altına alınmış olup, konuyla ilgili adli soruşturma işlemi başlamıştır.

Yaşanan durum nedeniyle Belediye Başkan Yardımcımıza geçmiş olsun diliyor, sorumluların en kısa sürede yakalanıp yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'e Saldırı - Son Dakika

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