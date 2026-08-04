Menderes Belediyesi\'ne operasyon... Başkan İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çiçek dahil 13 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Rüşvet", "İrtikap", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" ve "İmar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplam 16 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.