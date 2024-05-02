Menderes Belediyesi Geleneksel Uçurtma Şenliği - Son Dakika
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Menderes Belediyesi Geleneksel Uçurtma Şenliği

Menderes Belediyesi Geleneksel Uçurtma Şenliği

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek. Şenlikte ücretsiz uçurtma dağıtımı yapılacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

02.05.2024 11:32  Güncelleme: 11:37
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(İZMİR)- Menderes Belediyesi Geleneksel Uçurtma Şenliği'ni hafta sonu 13'üncü kez düzenleyecek.

Her yıl Menderes Belediyesi tarafından Özdere Çevre Koruma Dayanışma ve Geliştirme Derneği'nin katkılarıyla Menderes Belediyesi Geleneksel Uçurtma şenliği gerçekleştiriliyor. Bu yıl 5 Mayıs'ta Gençlik Parkı'nda 13'üncü kez düzenlenecek etkinlikte Hıdırellez coşkusu da yaşanacak.

Üç bin tane uçurtmanın ücretsiz dağıtılacağı şenlik saat 15.00'de başlayacak. Alanın farklı yerlerinde kurulacak sahnelerde; yüz boyama, balon şekillendirme, pamuk şeker ve patlamış mısır çocuklar ile buluşturulacak. Survivor parkuru ve şişme oyun alanları da çocukların keyifle vakit geçirmesi için şenlik alanında yer alacak. Folklor gösterilerinin yer alacağı şenlikte gün boyu müzik dinletileri de yapılacak.

Gökyüzünün uçurtmalarla kaplanacağı şenliğin Hıdırellez'e denk gelmesi nedeniyle Hıdırellez ritüelleri de gerçekleştirilecek. Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez'in simgesi "ateş üzerinden atlama" ritüeli de alanda gerçekleştirilecek.

ÜCRETSİZ SERVİSLER KALDIRILACAK

Etkinlik öncesi belirli noktalardan şenlik alanına Menderes Belediyesi'nin servisleriyle ulaşım sağlanacak. Ring servisi ile etkinlik boyunca vatandaşların ulaşımı ücretsiz yapılacak.

HERKES DAVETLİ

Menderes'te coşkulu bir şenliğe hazırlandıklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "5 Mayıs Pazar günü Özdere Gençlik Parkı'nda düzenlenecek uçurtma şenliğinde uçurtmalarımızla gökyüzünü rengarenk bir hale getireceğiz. Şenliğimizde ayrıca Hıdırellez coşkusunu da yaşayacağız. Çocuklarımız ve değerli aileleriyle keyifli bir gün bizleri bekliyor. Başta Menderesli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İzmirlileri uçurtma şenliğimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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