Menderes Belediyesi, Klaros Bilicilik Merkezi'ni tanıttı

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından ilçede yer alan Klaros Bilicilik Merkezi'nin tanıtımına yönelik etkinlik düzenlendi.

Menderes Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlediği Klaros Bilicilik Merkezi Tanıtım Etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Acenta ve otel sahipleri ile turizm rehberlerinin konuk edildiği organizasyonda ören yeri misafirlere gezdirilerek tarihçesi hakkında bilgi verildi.

Alan detaylarıyla anlattı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de katılım sağladığı etkinlikte Klaros Kazısı Bilimsel Danışmanı Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Onur Zunal ören yeriyle ilgili bilgileri misafirlere detayları ile anlattı. Zunal, yaptığı konuşmada Kehanet Merkezi olan Klaros'ta gerçekleştirdikleri çalışmadan duyduğu heyecanı belirtti.

"Değerimizi Dünya'ya tanıtacağız"

Tanıtım organizasyonunda konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, " Menderes'imiz binlerce yıllık tarihe sahip özel bir yer. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve eski çağların kehanet merkezi olan Klaros'ta bu özel alanlardan birisi. Klaros'u dünyaya tanıtmak, önemini duyurmak adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Değerlerimizi dünyaya tanıtmaya, Menderes'imizi bir cazibe merkezi yapmaya kararlıyız." dedi.

Klaros Bilicilik Merkezi

Klaros'un kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber M.Ö.7. ve 6. yüzyıl başında Kolophon'un baş tanrısı Apollon adına inşa edildiği sanılmaktadır. Dar vadide düz bir alanda bulunan Klaros'taki Apollon tapınağı, bilicilik yeri olmasından dolayı Hellenistik dönemde ve özellikle Roma çağında çok ünlü olduğu tespit edilmiştir.