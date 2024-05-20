Menderes Belediyesi Marketlerde Denetim Başlattı

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(İZMİR)-Menderes Belediyesi tarafından marketlerde denetim başlatıldı.

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kurdukları yeni ekiple market denetimleri gerçekleştirmeye başladı. İçerisinde gıda mühendisinin de olduğu yeni ekip gıda güvenliği, son kullanma tarihi, fiyatlar ve hijyen konusunda incelemeler yapıyor. Marketlerde var olan hatalar konusunda sorumlulara uyarılarda bulunan ekipler denetimlerine periyodik olarak devam edecek.

Vatandaş güvenli alışveriş yapacak

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Biz her zaman vatandaş odaklı çalışıyoruz. Menderesli hemşehrilerimiz daha güvenli alışveriş yapsın diye yeni ekibimizi kurduk. Ekiplerimiz her marketi dolaşarak denetimlerini gerçekleştirecek. Amacımız vatandaşımızın güvenli ürüne ulaşmasını sağlarken fahiş fiyatların da önüne geçmek. Hemşehrilerimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz."