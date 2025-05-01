Menderes Belediyesi'nden 200. Bebek Ziyareti

(İZMİR)- Menderes Belediyesi, Hoş Geldin Bebek projesinde 200. bebeğe özel ziyaret gerçekleştirdi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Hoş Geldin Bebek uygulamamız ile yeni çocuk heyecanı yaşayan tüm ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Projemizde 200'üncü çocuğa ulaştık. Daha nice 200 çocuğumuza ulaşacak, projemizi geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.

Menderes Belediyesi'nin Hoş Geldin Bebek projesinde 200. bebek heyecanı yaşandı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in eşi Melek Çiçek ile birlikte belediye kültür müdürlüğü ekipleri 200. bebeğin ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarette Dönmez çiftinin ilk çocuğu olan Noyan bebek için iyi dilekler iletilerek çifte, Hoş Geldin Bebek hediye çantası takdim edildi.

Çifti ilk bebeklerinden dolayı tebrik eden Belediye Başkan eşi Melek Çiçek, "Bir anne olarak çiftimizin yaşadığı heyecanı içten bir şekilde hissediyorum. Onların bu mutluluğunu paylaşmak güzel bir duygu. Çiftimizi kutluyor bebeğimize mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Hoş Geldin Bebek uygulamamız ile yeni çocuk heyecanı yaşayan tüm ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Ailelerimize projemiz kapsamında hazırladığımız çantamızı hediye ediyoruz. Projemizde 200'üncü çocuğa ulaştık. Daha nice 200 çocuğumuza ulaşacak, projemizi geliştirerek sürdüreceğiz. Çocuk sahibi olan tüm ailelerimizi kutluyor, bebeklerimize sağlık ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.