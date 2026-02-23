Atık Yağa Zeytin Fidanı Hediye... Menderes Belediyesi'nden Doğa Dostu Adım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atık Yağa Zeytin Fidanı Hediye... Menderes Belediyesi'nden Doğa Dostu Adım

23.02.2026 11:06  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes Belediyesi, atık yağlarını getiren yurttaşlara zeytin fidanı hediye etmeye başladı. Kampanyada toplam 155 kilogram yağ toplandı ve her 3 litre yağ karşılığında bir zeytin fidanı verildi.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, atık yağlarını veren yurttaşlara zeytin fidanı hediye etmeye başladı.

Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, "Bitkisel yağını getir, zeytin fidanını götür" sloganıyla atık yağları topluyor.

Merkez pazar yerine kurulan stantta belediye ekipleri gelen vatandaşlardan yağları teslim aldı. Teslim alınan her 3 litre yağ karşılığında 1 adet zeytin fidanı hediye edildi. Menderes Belediyesi'nin kampanyasına destek vermek isteyen Güzelyalı Rotaract Kulübü de stantta yer aldı.

Standa bir günde 155 kilogram yağ getirildi. Belediye, geçen yıl ise toplam 9 bin 411 kilo atık yağı toplayarak doğaya karışmasını önledi. Toplanan atık yağlar belediyenin anlaşmalı olduğu lisanslı firmaya teslim edilerek akaryakıta dönüştürülüyor.

Atık yağ kampanyasının süreceği öğrenilirken vatandaşların atık yağları dökmeyerek toplaması talep edildi.

"Zeytin ağaçları ile doğamıza bir katkı da biz sunduk"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kampanyaya ilişkin şunları kaydetti:

"Uzun süredir bu kampanyamızı devam ettiriyoruz. Kampanya kapsamında yağları teslim alıp zeytin ağacı teslim edeceğimiz standımızı açtık. Kampanya başladığından beri toplamda binlerce kiloluk yağı geri dönüşüme kazandırdık. Doğamızı korumak adına dev adımlar attık. Hem doğamıza atık yağların zarar vermesini önledik hem de dağıttığımız zeytin ağaçları ile doğamıza bir katkı da biz sunduk. Kampanyamıza katılan tüm çevre bilinçli vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Tüm vatandaşlarımızı devam edecek olan atık yağ toplama kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Belediye, Zeytin, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atık Yağa Zeytin Fidanı Hediye... Menderes Belediyesi'nden Doğa Dostu Adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:59:24. #7.11#
SON DAKİKA: Atık Yağa Zeytin Fidanı Hediye... Menderes Belediyesi'nden Doğa Dostu Adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.