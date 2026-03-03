Menderes'te Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi'nde Çocuklar İçin Kurabiye Etkinliği - Son Dakika
Menderes'te Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi'nde Çocuklar İçin Kurabiye Etkinliği

03.03.2026 09:49  Güncelleme: 10:29
Menderes Belediyesi, Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi'nde engelli bireyler ve çocuklar için bir kurabiye yapım etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar, eğitmenler eşliğinde kurabiye yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Menderes Belediyesi, engelli bireyler için düzenli olarak faaliyette olan Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi'nde bir etkinliğe daha imza attı. Engelli bireyler için düzenlenen kurabiye yapım etkinliğinde çocuklar da yer aldı. Hep birlikte kurabiye yapan engelsiz evin misafirleri daha sonra ortaya çıkan ürünleri fırına attı. Eğitmenler ve uzman çalışanlar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çıkan kurabiyeler, evlerine götürmek üzere süslü paketlere yerleştirilerek çocuklara verildi. Eğlenceli anların geçirildiği etkinlikte engelli bireylerin mutluluğu görülmeye değerdi.

"Onları mutlu görmek her şeyden önemli"

Etkinlik hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Engelli bireylerin ve çocuklarımızın mutluğu için buna benzer etkinlikleri düzenli olarak yapıyoruz. Özellikle yeni projemiz Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi'nin hayata geçişinden itibaren bu etkinliklerimizi artırdık. Onları mutlu görmek her şeyden önemli. Bu tarz faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

