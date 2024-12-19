Menderes Belediyesi Parklarda Elektrik Tesisatı Yeniliyor

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi parklarda elektrik tesisatı yenileme çalışması başlattı. Ay Yıldız Park ile başlayan ve diğer parklarla devam edecek yenilemeyle tehlikelerin önüne geçilecek.

Menderes Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri parklardaki elektrik tesisatını yenilemek için seferberlik başlattı. Ay Yıldız Park'tan başlayan çalışmalarda parkta yer alan kablolar ve aydınlatma lambaları yenileniyor. Özellikle yağışlarda oluşabilecek tehlikelerin önüne geçiliyor. Çalışmanın diğer parklarla devam edeceği belirtildi.

"Sağlık ve güvenlik, önceliğimiz"

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Tehlike yaratmaması adına eskiyen elektrik sistemlerimizi yeniliyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Her konuda Menderes'i yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.