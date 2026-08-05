Menderes Belediyesine Rüşvet Operasyonu - Son Dakika
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Menderes Belediyesine Rüşvet Operasyonu

Menderes Belediyesine Rüşvet Operasyonu
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İzmir'de Menderes Belediyesi'nde rüşvet soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı Menderes Belediyesine yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında hakkında aranma kararı bulunan Başkan Yardımcısı R.S., emniyet güçlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 16'ya yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyene yönelik, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı.

MİT Başkanlığı, Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı R.S.'nin saklandığı evi tespit etti. Bugün yapılan operasyonla R.S. de yakalanıp, gözaltına alındı. Böylece operasyonla gözaltına alınan kişi sayısı 16'ya yükseldi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediyesine Rüşvet Operasyonu - Son Dakika

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