Menderes'te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında durdurulan hareketli botta 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları hareketli bir lastik botu durdurdu.
Ekipler, bottaki 4'ü çocuk 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
