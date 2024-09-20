Menderes\'te Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı

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(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle bisiklet sürdü, basketbol oynadı.

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in bisiklet sürmesiyle başladı. Evden işe bisikletiyle gelerek belediye önünde düzenlenen etkinliklere katılan Başkan Çiçek, vatandaşlarla da spor yapmayı ihmal etmedi.

3 gün sürecek

Etkinlikler kapsamında ilçe meydanı başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarında spor etkinlikleri düzenlenecek. "Haydi Harekete Geç" sloganıyla düzenlenen etkinlikler 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Program kapsamında masa tenisinden basketbola, ayak futbolundan badmintona kadar birçok spor dalı vatandaşlarla buluşturulacak. Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği triatlon turnuvası da Gümüldür'de Cumartesi günü gerçekleşecek.

Spora davet

Tüm vatandaşları sporun önemini hatırlatarak hareket etmeye davet eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nda vatandaşlarımıza spor yapmanın, hareketli kalmanın önemini hatırlatmak istedik. Düzenlediğimiz etkinliklerle her yaştan insanı spora teşvik ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize katılmaya ve hareketli kalmaya davet ediyorum." dedi.