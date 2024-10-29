Menderes\'te Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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(İZMİR)- Cumhuriyet'in 101'inci yılı Menderes'te coşkuyla kutlandı. Çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin ardından başlayan coşku, Cumhuriyet koşusu ile devam etti. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen fener alayının ardından ise sanatçı Rober Hatemo konser verdi.

Menderes'te dün Cumhuriyet koşusu ile başlayan kutlama ve etkinlikler gün boyu devam etti. Menderes 19 Mayıs Stadı'nda başlayan ve ilçe sokaklarını kapsayan 5 kilometrelik koşu parkuru aynı statta sona erdi. Dereceye giren koşucular ödüllerini, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in elinden aldı. Akşam saatlerinde devam eden kutlamalar kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Ardından binlerce kişinin katılımı ile sanatçı Rober Hatemo konser verildi.

"Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkacağız"

Konserde konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Bu ülke Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kararlı mücadelesi, halkımızın fedakarlığı ile cumhuriyetin sağlam temelleri üzerine kurulmuştur. Hiç kimse bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Burada bulunmamızın sebebi Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlamak ve cumhuriyet değerlerimizi hatırlamaktır. 101 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük hediyesi olan cumhuriyeti ilk günkü coşku ve heyecanla kutlarken onun kazanımlarına sonsuza dek sahip çıkacağız. Cumhuriyet'imizin 101'inci yılı kutlu olsun" dedi.