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Menderes'te orman yangını

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Menderes ilçesi Deli Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve 5 yer ekibi görevlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.