İzmir'in Menderes ilçesinde iki panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İzmir Çevre Yolu'nda seyreden A.T. idaresindeki 35 ALS 016 plakalı panelvanın plakası Gümüldür mevkisinde düştü.
Sürücü A.T'nin plakayı yoldan almak için geri manevra yaptığı sırada, araca A.S'nin kullandığı 09 AHB 741 plakalı panelvan arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden A.T. ile araçlardaki yabancı uyruklu Ewa Grazyna Ksiezopolska, D.T. ve B.Y. yaralandı.
Ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ewa Grazyna Ksiezopolska müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü A.S. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Menderes'te Panelvan Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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