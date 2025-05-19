Menderes'te Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivali Düzenlenecek

(İZMİR) - Menderes Belediyesince 21-23 Mayıs tarihlerinde Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivali düzenleyecek.

Festivalde Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Letonya'dan halk dansları toplulukları 21 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de Özdere Çukuraltı Meydanı'nda, 23 Mayıs Cuma ise yine saat 20.00'de Menderes Belediyesi Amfi Tiyatro'da performanslarını sergileyecek.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, festivale ilişkin açıklamasında, "Festivallerimiz ve etkinliklerimiz ile vatandaşlarımızı mutlu etmeye devam ediyoruz. Mandalina Çiçeği Festivalimiz özellikle halk oyunu seven Mendereslilere bir şölen yaşatacak. Renkli görüntülere sahne olacak festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Birçok ülkeden gelen halk oyunu gruplarımızın performansı ile beraber eğlenelim" ifadelerini kullandı.