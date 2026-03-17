İzmir'in Menemen ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir araca ve iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.
Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda silahlı saldırının şüphelileri F.K. ve E.A. olarak belirlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Menemen'de Silahlı Saldırı Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?