Menemen'de silahlı saldırıya uğrayan karı koca için 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Menemen'de silahlı saldırıya uğrayan karı koca için 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğrayan karı kocanın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Zanlılar C.D. ve C.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Saldırının nedeni olarak, Gürbüz çiftinin oğulları tarafından Okan D'nin öldürülmesi sonucu iki aile arasında husumet olduğu belirlendi.

22.07.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğrayan karı kocanın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Menemen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adreslerinde yakaladığı zanlılar C.D. (39) ve C.D'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

İncirli Pınar Mahallesi'nde yaşayan Ali Gürbüz (53) ve eşi Döne Gürbüz (61), dün saat 09.30 sıralarında simit aldıktan sonra evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğramıştı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliler C.D. ve C.D'yi Çiğli'de kaldıkları adreste yakalamıştı.

Gürbüz çiftinin oğulları A. Gürbüz'ün, ablasının eşi Okan D'yi çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürmesi nedeniyle iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenilmişti.

Yaklaşık 1 yıl önce Menemen ilçesine kızlarıyla birlikte yerleşen Ali ve Döne Gürbüz çiftine silahlı saldırı düzenleyen C.D. ve C.D'nin Okan D'nin akrabası olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Menemen, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menemen'de silahlı saldırıya uğrayan karı koca için 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:42 Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı
15:07 Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava hakim olacak Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava hakim olacak
18:23 Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 21:01:48. #1.13#
SON DAKİKA: Menemen'de silahlı saldırıya uğrayan karı koca için 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement