İzmir'in Menemen ilçesinde otluk alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık Mahallesi yakınlarındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 19 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Menemen'de Yangın: Hava ve Kara müdahalesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?