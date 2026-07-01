Menemen\'de Yangın: Hava ve Kara müdahalesi

İzmir'in Menemen ilçesinde otluk alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık Mahallesi yakınlarındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 19 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.