İzmir'in Menemen ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ömer Faruk Uygun (29) yönetimindeki 06 DGG 078 plakalı tır, Kuzey Ege Otoyolu İzmir istikametinde bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ile yanındaki Burhan Çotur'un (65) kaza yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Uygun ve Çotur'un cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Menemen'deki Kaza: 2 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?