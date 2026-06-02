Menengiç Ağaçlarına Bakım

02.06.2026 15:17
Çorum'un Osmancık ilçesinde koruma altındaki menengiç ağaçlarında bakım ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Yeşilçatma Mahallesi'nde tarihi Koyunbaba Türbesi ile bağlantılı Tekke Sokak'ta bulunan ve 2008 yılında tescil edilen 15 menengiç ağacında bakım ve iyileştirme işlemleri yapıldı.

Çalışmalar kapsamında ağaçların kurumuş ve hastalıklı dalları budanarak tehlike oluşturmayacak hale getirildi. Ayrıca ağaçların kovuk, yara ve mantar bulunan yüzeyleri temizlenip ilaçlanırken, koruma amacıyla çam katranı uygulaması yapıldı. Gövdelerde oluşan kovuk ağızları ise paslanmaz (krom) tel örgü ve koruyucu macun kullanılarak kapatıldı.

Rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde ağaçların kök çevresinde toprak işleme yapıldığı, mikro ve makro bitki besin maddeleriyle toprağın zenginleştirilerek güçlendirildiği bildirildi.

Çalışmaların anıt ağaçların korunması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Anıt ağaçların bulunduğu Tekke Sokak, 2022 yılında Osmancık Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile sosyal alana dönüştürülerek trafiğe kapatılmıştı.

Kaynak: AA

