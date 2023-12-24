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Mengen Belediyesi'ne yeni itfaiye aracı tanıtıldı - Son Dakika
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Mengen Belediyesi'ne yeni itfaiye aracı tanıtıldı

Mengen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne alınan merdivenli itfaiye aracı, Almanya'dan hibe olarak gelen araçlar arasında yer aldı. Araç, 24 metreye kadar çıkabilen bir merdivene sahip. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, yeni aracın itfaiye filosuna katılmasıyla ilgili olarak Almanya'da yaşayan bir hemşehrinin desteğinden bahsetti ve teşekkürlerini iletti. Tanıtım töreninde itfaiye aracı ve ekipmanları da sergilendi.

Mengen Belediyesi\'ne yeni itfaiye aracı tanıtıldı
24.12.2023 - 12:17,  Güncelleme: 12:18
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Mengen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne alınan merdivenli itfaiye aracı tanıtıldı.

Almanya'dan hibe olarak gelen aracın tanıtım töreninde konuşan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, merdivenin 24 metreye kadar çıktığını anlattı.

İtfaiye filosuna yeni araçlar kattıklarını aktaran Bulut, "Araçlarımızda merdivenle ilgili ihtiyaçlarımız vardı. Bu doğrultuda Almanya'da yaşayan hemşehrimizin de desteği ile girişimlerde bulunduk. Onların desteğiyle daha önce de envanterimize katılan araçlar için çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından envantere yeni katılan itfaiye aracı ve ekipmanları tanıtıldı.

Kaynak: AA
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