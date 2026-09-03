Mengen\'de arıcılık buluşmasında kursiyerlere sertifika verildi, bal hasat şenliği yapıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen "Arıcılık Buluşması" etkinliği kapsamında sertifika töreni ve bal hasat şenliği yapıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda Mengen Yerel Eylem Grubu öncülüğünde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bolu İli Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İsmail Ünalan tarafından "Güçlü Koloni Yönetimi" ile "Arı Hastalıkları ve Güncel Yaklaşımlar" konularında sunum yapıldı, Recep Aydoğan, balın gastronomideki yeri ve tarihten günümüze kullanım alanları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitim oturumlarının tamamlanmasının ardından arıcılık kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.

Aydınlatma direğine çarpan otomobilde hasar oluştu

Gerede ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde hasar oluştu.

Osmanlı Caddesi üzerinde sürücünün ismi öğrenilemeyen 06 DCE 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.